Аквапарки и бассейны в Узбекистане поручил открывать Мирзиеев

В скором времени в Узбекистане появятся новые места для туристов – любителей купаний. Власти страны намерены создавать аквапарки и адаптировать для туристических целей озера.

Привлечь туристов в Узбекистан с помощью аквапарков решило руководство страны. О новом направлении развития шла речь на совещании, в котором принимал участие президент.

В ходе мероприятия было отмечено, что объекты для купания, такие как аквапарки и бассейны, пользуются особым спросом в летнюю жару. При этом Узбекистан до сих пор не располагает современным аквапарком, который мог бы стать местом массового притяжения туристов. Шавкат Мирзиеев дал поручение запустить новые проекты создания аквапарков и бассейнов.

Кроме того, в Узбекистане есть и природные озера, которые вполне могли бы привлекать туристов, однако их потенциал на сегодня никак не задействован. Глава государства поручил разработать их мастер-план и раздать бизнесменам.