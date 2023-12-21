Актер из фильма «Елки» умер в возрасте 57 лет

Актер, принимавший участие в серии новогодних фильмов «Елки», умер после новогодних праздников. Адылбеку Атыкаеву было 57 лет.
На 58-м году жизни умер киноактер Адылбек Атыкаев, известный по фильмам «Елки».
«12 января скончался Адылбек Атыхаев. <...> Пусть каждый из нас сохранит в сердце теплые воспоминания об Адыле. Светлая ему память!»
– компания Bazelevs
Что стало причиной смерти актера не сообщается.
В «Елках» режиссера Тимура Бекмамбетова Атыхаев был занят в роли дворника, работавшего на Красной площади в Москве.
Актер работал в Bazelevs на протяжении 20 лет.
Первый фильм «Елки» вышел в Казахстане, а затем и в России в декабре 2010 года. На данный момент серия кинокомедий, связанных с Новым годом, включает десять фильмов.
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