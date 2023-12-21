Актер из фильма «Елки» умер в возрасте 57 лет

Актер, принимавший участие в серии новогодних фильмов «Елки», умер после новогодних праздников. Адылбеку Атыкаеву было 57 лет.

На 58-м году жизни умер киноактер Адылбек Атыкаев, известный по фильмам «Елки».

«12 января скончался Адылбек Атыхаев. <...> Пусть каждый из нас сохранит в сердце теплые воспоминания об Адыле. Светлая ему память!»

– компания Bazelevs

Что стало причиной смерти актера не сообщается.

В «Елках» режиссера Тимура Бекмамбетова Атыхаев был занят в роли дворника, работавшего на Красной площади в Москве.

Актер работал в Bazelevs на протяжении 20 лет.

Первый фильм «Елки» вышел в Казахстане, а затем и в России в декабре 2010 года. На данный момент серия кинокомедий, связанных с Новым годом, включает десять фильмов.