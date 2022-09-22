Акциз на сладкие напитки введут в Казахстане

Власти Казахстана решили установить акцизный сбор на сладкие напитки, новую меру по борьбе за здоровую нацию анонсировала главый санврач. Она выразила беспокойство в первую очередь в связи с ростом ожирения среди детей.

Сладкие напитки станут дороже в Казахстане: на них планируется установить специальный акциз, рассказала главный санврач Айжан Есмагамбетова.

Она напомнила о тревожной тенденции: в Казахстане становится все больше людей с сахарным диабетом и ожирением. Она пояснила, что от избыточной массы тела страдают и дети, у которых такой диагноз может привести к появлению хронических заболеваний.

В то же время, подчеркнула Есмагамбетова, газированные и не только напитки, чрезвычайно популярные у молодежи, содержат очень много сахара: в пол-литровой бутылке колы – 10 суточных доз, при том что сахар содержится в скрытом виде и во многих других продуктах.

Санврач добавила, что Минздрав Казахстана в этом вопросе опирается на рекомендации Всемирной организации здравоохранения. Аналогичные акцизы введены во многих других странах мира, например, в России, где с 1 июля он составляет 7 рублей на 1 л.

"Налоги на сахаросодержащие напитки — это одна из мер, которая позволяет уменьшить потребление. Естественно, к этим мерам дополнительно будет введение маркировки, обязательное ведение информационно-разъяснительной работы и, самое важное, работа с родителями, которые формируют у детей пищевые привычки"

– Есмагамбетова

Чиновница уточнила, что пищевые привычки можно изменить только до пяти лет, так что для их правильного формирования важен пример родителей и питание в окружающем ребенка мире.