Акции протеста в Грузии стали мирными – Шалва Папуашвили

Характер протестных акций в Грузии изменился в сторону нивелирования агрессивного потенциала, ситуация стабилизировалась, заявил спикер парламента страны Шалва Папуашвили.
По словам Папуашвили, последние акции проходят гораздо спокойнее, количество агрессивно настроенных участников, которые были мобилизованы радикальными политическими силами, свелось к нулю.
"Такое видоизменение демонстраций стоит приветствовать, и оно отражает возвращение текущих в стране процессов в политическое русло"
– Шалва Папуашвили
Отметим, что протестные акции начались в Грузии в конце ноября из-за приостановки правительством страны планов евроинтеграции до 2028 года. Оппозиция в союзе с радикальными группами ежедневно устраивала уличные протесты, переходящие в столкновение с полицией.