Академия "Оскар" назвала лучший фильм года

Биографическая драма Кристофера Нолана "Оппенгеймер" получила Оскар как лучший фильм года. Также картина получила семь номинаций в разных категориях. Лента повествует о жизни Роберта Оппенгеймера, ученого, создавшего американскую атомную бомбу.

Биографическая драма "Оппенгеймер", созданная режиссером Кристофером Ноланом, стала триумфатором 96-й церемонии вручения премии "Оскар". Фильм рассказывает историю Роберта Оппенгеймера, ученого, стоявшего у истоков создания американской атомной бомбы. Сюжет повествует о научных открытиях политических интригах и нравственных дилеммах.

Ученый, столкнувшийся с моральными дилеммами и последствиями своих открытий, предстает перед зрителем как сложный и противоречивый персонаж.

Фильм стал открытием церемонии. Так, Нолан получил премию как лучший режиссер, музыка в ленте была признана лучшим саундтреком, один из героев был отмечен премией за лучшую роль второго плана.