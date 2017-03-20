Академия каскадеров появилась в Ингушетии

Каскадеров самого высокого класса будут обучать в Ингушетии в только что открывшейся академии. Это первый такой проект на всем Северном Кавказе, и в нем уже задействованы лучшие из лучших.

Своя академия каскадеров впервые появилась на Северном Кавказе – она будет действовать в Ингушетии, рассказал ее создатель, турецкий актер и каскадер Адам Угурчиев.

По его словам, академия организована во дворце спорта в Назрани – это самое крупное спортивное учреждение в республике. Набор велся строго, и в итоге обучение будут проходить около 10 человек, которые уже обладают базовыми навыками каскадеров и могут сниматься в фильмах жанра экшен, а также в любительских кинолентах. Теперь им предстоит научиться работать в историческом кино, передает "Интерфакс".

"Для этого нужно иметь навыки верховой езды, стрельбы и владения оружием, в частности, мечом. Этим и будет заниматься академия. В рамках достигнутой договоренности будущих актеров-каскадеров езде на лошади, заламыванию, правильному падению с коня планируем обучать на ипподроме в Магасе, а также в горной местности"

– Угурчиев

Автор проекта уточнил, что в обучении будут помогать другие каскадеры из республик СКФО – КЧР, Чечни и Дагестана.

Актер добавил, что, пройдя курс, ученики смогут сниматься в российских и иностранных фильмах. Кроме того, этим летом в Сунже на празднике к столетию Ингушетии они покажут историческое шоу каскадеров с щитами и мечами.