Air Astana снизит цены на билеты на 15%

Суд в Казахстане постановил, что авиаперевозчик Air Astana должен снизить цены на билеты. Перелеты станут доступнее с 6 декабря.

Перелеты станут доступнее с 6 декабря. Компания Air Astana обязана снизить цены на билеты, так постановил суд, информирует Агентство по защите и развитию конкуренции в Казахстане.

Перевозчик по результатам проверки привлечен к ответственности на сумму более 876 млн тенге, компанию уличили в злоупотреблении доминирующим положением на рынке.

"Установлено, что при приобретении авиабилетов в день вылета либо на ближайшие даты авиакомпания Air Astana необоснованно взимала топливный сбор в размере от 3 500 до 6 500 тенге со всех категорий пассажиров, фактически нивелируя цель и принцип его применения"

– сообщение

С 6 декабря перевозчик обязан:

исключить применение топливного сбора (билеты, купленные ранее, останутся без изменений);

на внутренних рейсах до конца 2024 года не повышать цен;

продавать не менее 70% билетов по средним и низким ценам (тарифы Y, B, H - 30%).

Без топливного сбора билет на самолет между Астаной и Алматы окажется на 14% дешевле и с 6 декабря в среднем будет стоить 24 435 тенге. Перелет из Алматы в Актау подешевеет на 17% - до 31,1 тыс тенге.

Появление конкурентов у Air Astana также должно повлиять на доступность перелетов внутри республики.

"Приняты меры, расширяющие возможность для иностранных перевозчиков осуществлять в отдельных аэропортах полеты по маршрутам наряду с отечественными авиакомпаниями"

– Агентство по защите и развитию конкуренции