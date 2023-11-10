Поездов в Казахстане на новогодние праздники будет больше

В предстоящие декабрьские праздники жители Казахстана смогут попутешествовать по стране и навестить своих родственников – компания "Қазақстан темір жолы" запускает дополнительные поезда.

Поездов в предстоящие декабрьские праздники в Казахстане будет больше, а к поездам по самым востребованным у пассажиров направлениям будут добавлять дополнительные вагоны, сообщили в пресс-службе АО "НК "Қазақстан темір жолы" (КТЖ).

"В праздничные дни - День Независимости Казахстана, Новый год АО "Пассажирские перевозки" для удовлетворения повышенного спроса пассажиров запускает дополнительные поезда"

- КТЖ

Дополнительные составы пойдут из Астаны в Алматы, Шымкент и обратно, все они будут состоять из стандартных купейных и плацкартных вагонов, передает Sputnik Казахстан.

Также по маршруту Астана – Павлодар, особенно популярному у жителей столицы, в праздничные дни будут ходить дополнительные электропоезда - из Астаны состав будет отправляться 15, 29, 30 декабря нынешнего года, обратно – 18 декабря текущего и 2 января 2024 года.