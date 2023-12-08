Яиц в Краснодарском крае стали производить больше

Краснодарский край с начала года нарастил производство куриных яиц. Произведено свыше 1,3 млрд яиц.

Вопрос о ситуации с яйцами в России был затронут в четверг на ежегодной пресс-конференции президента Владимира Путина, совмещенной с прямой линией.

По словам Путина, рост цен на куриные яйца в стране связан со сбоем в работе кабмина. Цены, продолжил глава государства, стали расти на фоне увеличенного спроса на яйца в результате увеличения доходов граждан. При этом спрос вырос, а производство осталось на прежнем уровне, импорт же вовремя открыть не удалось. Цены на яйца нормализуются, добавил президент.

В свою очередь замглавы Краснодарского края Андрей Коробка сообщил, что производство как яиц, так и куриного мяса, выросло в 2023 году.

"Объем производства птицы на убой с начала года составил 173 тысяч тонн, что на три тысячи тонн больше, чем за аналогичный период прошлого года, яиц - 1 миллиард 303,5 миллиона, что на 8 миллионов штук больше, чем за этот же период прошлого года"

– Коробка

Напомним, поставки столовых яиц в РФ начали в декабре Турция и Азербайджан. Чтобы цены на импортный продукт не оказались высокими, российское правительство на полгода отменило ввозные пошлины