Агростартапы финансово поддержат в Адыгее

По словам главы Минсельхоза республики, финансовая поддержка предпринимателям, в том числе, в сфере сельского хозяйства ежегодно растет.
«В 2023 году финансирование по сравнению с предыдущим годом было увеличено на 29,3% и составило 94,4 млн рублей, в 2024 году оно увеличится еще на 30,4%, до 123,1 млн рублей. "Агростартап" - хорошая возможность начинающим фермерам запустить собственное производство с нуля»
– министр сельского хозяйства республики Анзаур Куанов.
Развитие сельского хозяйства через гранты
Благодаря грантам, предоставляемым в рамках проекта «Агростартап», местные жители получат возможность стать предпринимателями в сфере сельского хозяйства. Теперь они смогут открывать фирмы по выращиванию ягод, овощей, а также заниматься животноводством.
Плюсы участия в программе «Агростартап»
Участие в программе «Агростартап» не только даст возможность получить финансовую поддержку, но и поможет развить навыки предпринимательства среди местных жителей. Это способствует увеличению производства сельхозпродукции в регионе, созданию новых рабочих мест и повышению экономического потенциала сельской местности.
Перспективы развития сельского хозяйства в Адыгее
Министр отметил, что увеличение государственной поддержки начинающим фермерам в Адыгее является важным шагом к развитию сельского хозяйства в регионе. Это способствует укреплению продовольственной безопасности, стимулирует экономический рост и содействует созданию благоприятной среды для развития сельских территорий.