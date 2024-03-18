Агростартапы финансово поддержат в Адыгее

В 2024 году государственная поддержка начинающих фермеров в республике Адыгея по программе "Агростартап" значительно увеличена. Общая сумма финансирования превысит 123 миллиона рублей, что на треть больше, чем в предыдущем году.

По словам главы Минсельхоза республики, финансовая поддержка предпринимателям, в том числе, в сфере сельского хозяйства ежегодно растет.

«В 2023 году финансирование по сравнению с предыдущим годом было увеличено на 29,3% и составило 94,4 млн рублей, в 2024 году оно увеличится еще на 30,4%, до 123,1 млн рублей. "Агростартап" - хорошая возможность начинающим фермерам запустить собственное производство с нуля»

– министр сельского хозяйства республики Анзаур Куанов.

Развитие сельского хозяйства через гранты

Благодаря грантам, предоставляемым в рамках проекта «Агростартап», местные жители получат возможность стать предпринимателями в сфере сельского хозяйства. Теперь они смогут открывать фирмы по выращиванию ягод, овощей, а также заниматься животноводством.

Плюсы участия в программе «Агростартап»

Участие в программе «Агростартап» не только даст возможность получить финансовую поддержку, но и поможет развить навыки предпринимательства среди местных жителей. Это способствует увеличению производства сельхозпродукции в регионе, созданию новых рабочих мест и повышению экономического потенциала сельской местности.

Перспективы развития сельского хозяйства в Адыгее

Министр отметил, что увеличение государственной поддержки начинающим фермерам в Адыгее является важным шагом к развитию сельского хозяйства в регионе. Это способствует укреплению продовольственной безопасности, стимулирует экономический рост и содействует созданию благоприятной среды для развития сельских территорий.