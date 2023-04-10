Агрессивный пассажир душил водителя в Северном Казахстане

Опубликовано: 22:02, 10 апр 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Департамент полиции Северо-Казахстанской области

Необычное ЧП случилось в казахстанском Петропавловске. Агрессивный пассажир едва не задушил водителя маршрутки и избил другого пассажира.

Виновник получившей широкий резонанс драки в автобусе задержан в Петропавловске, об этом пишут казахстанские СМИ.

ЧП произошло накануне в салоне маршрутки. Судя по видеозаписи, распространенной в соцсети, агрессор сначала потребовал открыть ему дверь, потом набросился на водителя и стал душить его. В итоге жертва упала грудью на руль. В этот момент преступника попробовал обезвредить молодой человек, однако злоумышленник стал избивать и его, еще и громко ругаясь вслух.

Абсурдности ситуации добавляла женщина в полицейской форме, сидевшая в маршрутке. Все время, пока длился скандал, она смотрела в экран телефона.

Что случилось в автобусе

В полиции пояснили, что агрессор проехал свою остановку и зотел выйти, не заплатив. После конфликта с водителем и еще одним пассажиром он был задержан. Злоумышленник оказался 67-летним жителем города.

На данный момент инцидент включен в Едином реестр досудебных расследований по статье о хулиганстве, решение о возбуждении уголовного дела будет принято по итогам расследования, пишет Sputnik Казахстан.

Разрешился вопрос и с девушкой в форме. Она рассказала, что ехала с дежурства, а в драку не вмешалась, так как у нее не было с собой дубинки. С правоохранительницей провели профилактическую беседу.