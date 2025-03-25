Аграрии из Кургана заинтересовались молочными фермами Казахстана

Курганские аграрии совершили ознакомительный визит на сельскохозяйственные объекты Северо-Казахстанской области, проявив особый интерес к производству молока.

Казахстанские аграрии приняли представительную делегацию коллег из Курганской области России – им показали предприятия Северо-Казахстанской области, сообщил акимат региона.

Больше других их заинтересовало производство молока - они планируют перенять опыт казахстанских молочных производителей, и с этой целью посетили молочные фермы "Кызылжар сут", "Иван Зенченко" и крестьянское хозяйство "Аркалык", на котором производят кобылье молоко, передает Sputnik Казахстан .

"Особый интерес курганская сторона проявила к проекту по строительству молочных ферм в СКО и его масштабированию в республике. В рамках визита гости ознакомились с лучшими практиками СКО в сфере финансирования и реализации инвестиционных проектов в агропромышленном комплексе"

- акимат Северо-Казахстанской области

Аграрии двух стран активно развивают межрегиональное сотрудничество, обмениваясь опытом в реализации инвестиционных проектов, а также налаживая партнерские связи между агропредприятиями двух соседних регионов, добавили в акимате.