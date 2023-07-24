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Аэропорт в Сухуме: парламент в ближайшее время ратифицирует соглашение

Зимний театр в Гагре
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Власти Абхазии готовятся к максимально скорой ратификации соглашения, согласно которому российский инвестор восстановит аэропорт в Сухуме.

Российско-абхазское соглашение о восстановлении аэропорта в Сухуме будет ратифицировано уже на следующем заседании парламента Абхазии, говорится на сайте органа.

Такое решение принял комитет по международным связям.

В ходе заседании члены комитета обсудили соглашение. Они решили дать парламенту рекомендацию - принять закон уже на следующем заседании.

Напомним, в соглашении определяются аспекты реализации юрлицом со стороны РФ соответствующего инвестпроекта. В документе перечислены также права и обязательства обеих сторон.

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