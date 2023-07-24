Аэропорт в Сухуме: парламент в ближайшее время ратифицирует соглашение

Власти Абхазии готовятся к максимально скорой ратификации соглашения, согласно которому российский инвестор восстановит аэропорт в Сухуме.
Российско-абхазское соглашение о восстановлении аэропорта в Сухуме будет ратифицировано уже на следующем заседании парламента Абхазии, говорится на сайте органа.
Такое решение принял комитет по международным связям.
В ходе заседании члены комитета обсудили соглашение. Они решили дать парламенту рекомендацию - принять закон уже на следующем заседании.
Напомним, в соглашении определяются аспекты реализации юрлицом со стороны РФ соответствующего инвестпроекта. В документе перечислены также права и обязательства обеих сторон.