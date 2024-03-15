Аэропорт Ставрополя заработал после ЧП

Главный аэропорт Ставрополья вновь принимает рейсы. Ранее здесь проводился экстренный ремонт взлетной полосы, а самолеты в Ставрополь отправлялись в Минводы.

Вернулся в строй аэропорт столицы Ставрополья. Здесь был завершен ремонт полосы. Ранее из-за приходилось отправлять самолеты на посадку в Минводы. В настоящее время известно, что вечерний рейс из российской столицы приземлится уже в Ставрополе.

«Аэропорт возобновил работу в штатном режиме после проведения необходимого ремонта. Вечерний рейс из Москвы будет направлен уже в Ставрополь»

– пресс-служба администрации аэропорта

по словам главы региона, в ближайшее время в авиагавани будут проведены масштабные ремонтные работы.

«Воздушная гавань Ставрополя готовится к серьезным изменениям в этом году. Планируется строительство нового здания аэровокзала, оснащенного современной системой обработки багажа, телетрапами для удобства пассажиров, комфортными залами ожидания и даже бесплатной парковкой на 150 мест»

– глава региона Владимир Владимиров