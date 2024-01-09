Аэропорт Ставрополя прекратил работу до вечера

Ставропольская авиагавань перестала осуществлять прием и вылет рейсов из-за ремонтных работ на взлетно-посадочной полосе. Предположительно аэропорт восстановит свою работу во вторник в 18:00.

Аэропорт Ставрополя закрылся на ремонт в связи с повреждением покрытия взлетно-посадочной полосы. Информацию об этом опубликовал глава региона Владимир Владимиров в своем telegram-канале.

Он отметил, что повреждение не критичное и составляет порядка 30 метров, но его необходимо восстановить.

"Важное сообщение для тех, у кого сегодня запланирован вылет-прилет в международный аэропорт Ставрополь. При обследовании взлетно-посадочной полосы специалисты обнаружили повреждение асфальтового покрытия"

– Владимир Владимиров

Уточняется, что авиагавань возобновит свою работу в 18:00 во вторник. До этого времени аэропорт Ставрополя не будет принимать и отправлять самолеты.

Все рейсы из ставропольской авиагавани будут перенаправлены в МинВоды.

Глава региона пообещала завершить ремонтные работы в кратчайшие сроки.