Аэропорт Ставрополя возобновил работу после противоградовой защиты

Авиагавань столицы Ставропольского края открылась после сорокаминутной паузы, во время которой объект был обработан от града. Сейчас аэропорт работает в штатном режиме.

В Ставрополе вновь открылся городской авиаузел. Информацию об это сообщили в администрации аэропорта.

Сообщается, что ранее воздушный порт был закрыт из-за плохих метеорологических условий.

"Аэропорт прекращал работу на 30−40 минут по метеоусловиям. Сейчас работает в обычном режиме"

– администрация аэропорта Ставрополя

Во время закрытия, аэропорт не работал на посадку и вылет из-за того, что объект проходил противоградовую обработку.

Как сообщают синоптики, в течение двух дней на территории региона будут наблюдаться сильные осадки в виде ливня с грозой и градом.

