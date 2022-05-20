Абрамченко: продовольственная инфляция не превысит 8%

Подводя итоги уходящего 2023 года, вице-премьер Виктория Абрамченко заверила, что продовольственная инфляция будет не выше общей, а дефицита продуктов в России нет и не будет.

Продовольственная инфляция в России по итогам 2023 года не превысит общий рост цен в 7,5-8%, заявила вице-премьер Виктория Абрамченко.

"По итогам года, как мы и говорили ранее, продовольственная инфляция будет не выше общей в 7,5-8%"

- Виктория Абрамченко

Это – результат сдерживания цен на овощи и фрукты, пояснила вице-премьер, передает РИА Новости.

"По плодоовощной продукции у нас в этом году ситуация была хорошая, за исключением томатов – цены на них были чуть выше прогноза. Но при этом была хорошая ситуация, например, по огурцам – даже когда уже пошел сезон тепличных огурцов, они оставались в рамках прогноза. Картофель, капуста, лук были даже ниже инфляционного прогноза, как и макароны и мука"

- Виктория Абрамченко

Что касается так называемого "дефицита яиц", то его нет и не будет, поскольку рынок "более чем полностью" обеспечен яйцом, а цены на него стабилизируются после Нового года.

"Дефицита нет и точно не будет. А с учетом принятых мер, баланса производства и потребления, расширения импортных поставок, рынок более чем полностью обеспечен яйцом"

- Виктория Абрамченко

Сейчас просто идет "предновогодняя волна" и наблюдается ажиотаж, который был во время пандемии с гречкой, сахаром и подсолнечным маслом, добавила вице-премьер.