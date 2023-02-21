Абхазская мимоза начала поступать в Россию

Несмотря на начало февраля, из Абхазии в Россию уже начали поступать первые партии самых первых весенних цветов – веточки акации серебристой или мимозы, сообщили на Краснодарской таможне.

В России почувствовалось дыхание весны, и первыми его ощутили краснодарские таможенники - на российско-абхазской границе в Сочи стартовал "мимозовый сезон", сообщила пресс-секретарь службы по Сочи Краснодарской таможни Марина Жупанова.

"Первые в 2025 году "цветочные" декларации поданы в конце января почти на 600 кг мимозы, или акации серебристой. Мимозу везут в центральный регион и другие регионы страны"

- Марина Жупанова

Обычно мимоза – это верный признак приближающегося первого весеннего праздника, Международного женского дня 8 Марта, однако, как и в прошлом 2024 году, расцвела акация в Абхазии раньше срока, а значит, и везти ее стали раньше, пояснила пресс-секретарь, передает "Интерфакс".

Упакован хрупкий цветочный груз максимально тщательно и с любовью – мимозу перевозят в закрытых коробках, она не любит жары, и, чтобы ее желтые сережки не осыпались раньше времени, их приходится охлаждать, поэтому и отношение к цветам у таможни особое – все таможенные операции на границе идут с применением современных средств контроля, без разгрузки и погрузки нежного товара, максимально быстро и эффективно, рассказала Жупанова.

Конечно, это только начало – главные партии весеннего груза пойдут позже, в конце февраля, и продлятся до первых чисел марта, - добавила пресс-секретарь.

Напомним, в минувшем 2024 году к 4 марта в Россию из Абхазии было ввезено рекордное количество – 240 т мимозы: это в два раза больше, чем объем поставок цветов за такой же период 2023 года. Веточки акации серебристой – такой же основной импорт из Абхазии, как и мандарины. Собирают их только в сухую погоду, так как из-за дождя цветы теряют свою привлекательность, а трудятся на уборке с раннего утра и до темноты.