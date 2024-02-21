Абхазия поставила рекордное количество мимозы в Россию

Абхазия с начала февраля экспортировала порядка 200 тонн мимозы в Россию, что больше в два раза, чем в прошлом году.

Порядка 200 тонн мимозы было привезено из Абхазии в Россию с начала прошлого месяца.

Эти показатели больше в два раза, чем объем поставок цветов за такой же период прошлого года.

Поставки мимозы считаются таким же основным импортом из Абхазии, как и мандарины.

Сбор цветов осуществляется только в сухую погоду, так как из-за дождя цветы теряют свою привлекательность.

Для того чтобы в срок завершить сбор цветов, рабочие трудятся с самого раннего утра и до темноты.

Во время перевозок через границу, цветочный груз считается приоритетным, потому что мимоза – скоропортящийся товар.

Сезон импорта абхазской мимозы завершится после Международного женского дня.