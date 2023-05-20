Абхазия выдала России особо крупную мошенницу

Опубликовано: 21:29, 20 мая 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Абхазия выдала России гражданку РФ Елену Бацуеву, сбежавшую от следствия по делу о мошенничестве в особо крупном размере. Ее удалось найти благодаря взаимодействию правоохранительных органов двух стран. На родине ее ждет суд.

Как сообщили сегодня в Генпрокуратуре Абхазии, Сухум выдал Москве россиянку Елену Бацуеву, разыскиваемую по обвинению в мошенничестве и похищении финансовых средств в особо крупном размере.

Бацуева выдана по требованию Генпрокуратуры РФ. Теперь следствие сможет привлечь ее к ответственности за вменяемые преступления.

В абхазской Генпрокуратуре уточнили, что Бацуева была найдена в Абхазии благодаря сотрудничеству правоохранителей двух стран.

"Препятствий к выдаче Бацуевой, предусмотренных международными договорами и законодательством Республики Абхазия, не установлено. В сопровождении конвоя Министерства внутренних дел Абхазии Бацуеву передали представителям компетентных органов Российской Федерации"

– Генпрокуратура Абхазии