Абхазия усилит режим безопасности в период летнего отдыха

В Абхазии в летний период введут особый режим безопасности. МЧС региона проверяют места размещения туристов на предмет пожарной безопасности и эвакуационной готовности.
Абхазия готовится к летнему сезону и наплыву туристов.
Власти республики планируют ввести особый режим безопасности в связи с массовым приездом граждан на летний отдых.
Премьер республики Александр Анкваб провел встречу с главой МЧС Абхазии Львом Квициния в связи с предстоящим открытие сезона.
Глава правительства поручил ведомству провести все необходимые проверки на объектах размещения туристов. В частности, специалисты будут проверять пожарную безопасность и эвакуационную готовность.
Также рабочие готовят морское побережье к началу сезона – расчищают дно, готовят пляжи и места для отдыха туристов.