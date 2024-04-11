Вестник Кавказа

Абхазия усилит режим безопасности в период летнего отдыха

Абхазия усилит режим безопасности в период летнего отдыха
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В Абхазии в летний период введут особый режим безопасности. МЧС региона проверяют места размещения туристов на предмет пожарной безопасности и эвакуационной готовности.

Абхазия готовится к летнему сезону и наплыву туристов.

Власти республики планируют ввести особый режим безопасности в связи с массовым приездом граждан на летний отдых.

Премьер республики Александр Анкваб провел встречу с главой МЧС Абхазии Львом Квициния в связи с предстоящим открытие сезона.

Глава правительства поручил ведомству провести все необходимые проверки на объектах размещения туристов. В частности, специалисты будут проверять пожарную безопасность и эвакуационную готовность.

Также рабочие готовят морское побережье к началу сезона – расчищают дно, готовят пляжи и места для отдыха туристов.

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