90-летний водитель сбил четверых грузин в Польше

Сразу четыре гражданина Грузии попали под колеса пожилого водителя в Польше. Пострадавшие госпитализированы, среди них двое подростков.
В городе Войнич в Польше произошло ДТП, в результате которого пострадали четверо граждан Грузии.
Автомобиль съехал с дороги на тротуар, где врезался в группу людей. Пешеходами были грузинские граждане - двое мужчин и двое подростков в возрасте 13 лет. За рулем автомобиля находился 90-летний местный житель.
Пострадавшие с различными травмами госпитализированы, информируют польские СМИ.