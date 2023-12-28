Вестник Кавказа

90-летний водитель сбил четверых грузин в Польше

90-летний водитель сбил четверых грузин в Польше
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Сразу четыре гражданина Грузии попали под колеса пожилого водителя в Польше. Пострадавшие госпитализированы, среди них двое подростков.

В городе Войнич в Польше произошло ДТП, в результате которого пострадали четверо граждан Грузии.

Автомобиль съехал с дороги на тротуар, где врезался в группу людей. Пешеходами были грузинские граждане - двое мужчин и двое подростков в возрасте 13 лет. За рулем автомобиля находился 90-летний местный житель.

Пострадавшие с различными травмами госпитализированы, информируют польские СМИ.

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