5 млн человек этим летом пересекли границу России и Абхазии

Туристический сезон еще не кончился, а турпоток через российский "Адлер" и КПП "Псоу" уже составляет 5 млн человек - именно столько людей с 1 мая по сей день пересекли российско-абхазскую границу в обоих направлениях.
Многие предпочитают приезжать на отдых в Абхазию на личном транспорте, с начала сезона границу прошли свыше 800 тыс транспортных средств, также россияне приезжают с экскурсиями - 30 тыс туристических автобусов преодолели границу в летний сезон 2023 года.
Пропускная способность границы растет, сейчас она превышена в семь раз и составляет более 10 тыс автомобилей в сутки.
"ФТС России отмечает рост транспортного и пассажирского трафика на границе с Абхазией. С начала августа, в пик летнего курортного сезона, пропускная способность многостороннего автомобильного пункта пропуска (МАПП) Адлер превышена по сравнению с проектной мощностью более чем в семь раз: в сутки границу пересекает свыше 10 тысяч единиц транспорта в обе стороны при пропускной способности в 1,5 тысячи"
– Федеральная таможенная служба России
Таможня работает 24 часа в усиленном режиме, для транспорта действуют 27 полос движения.