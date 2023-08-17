5 млн человек этим летом пересекли границу России и Абхазии

Опубликовано: 22:26, 17 авг 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Поток пассажиров через границу России и Абхазии неуклонно растет, в сутки КПП проходят более 10 тыс автомобилей. С начала сезона граница пропустила уже 5 млн человек.

Туристический сезон еще не кончился, а турпоток через российский "Адлер" и КПП "Псоу" уже составляет 5 млн человек - именно столько людей с 1 мая по сей день пересекли российско-абхазскую границу в обоих направлениях.

Многие предпочитают приезжать на отдых в Абхазию на личном транспорте, с начала сезона границу прошли свыше 800 тыс транспортных средств, также россияне приезжают с экскурсиями - 30 тыс туристических автобусов преодолели границу в летний сезон 2023 года.

Пропускная способность границы растет, сейчас она превышена в семь раз и составляет более 10 тыс автомобилей в сутки.

"ФТС России отмечает рост транспортного и пассажирского трафика на границе с Абхазией. С начала августа, в пик летнего курортного сезона, пропускная способность многостороннего автомобильного пункта пропуска (МАПП) Адлер превышена по сравнению с проектной мощностью более чем в семь раз: в сутки границу пересекает свыше 10 тысяч единиц транспорта в обе стороны при пропускной способности в 1,5 тысячи"

– Федеральная таможенная служба России

Таможня работает 24 часа в усиленном режиме, для транспорта действуют 27 полос движения.