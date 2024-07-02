40-градусная жара сохраняется на Юге России и Северном Кавказе

Южные регионы России остаются во власти чрезвычайно жаркой погоды. Столбики термометров поднимутся до 40 градусов, а местами и выше, рассказал Вильфанд.
Экстремальная жара продолжает стоять на Юге России и в республиках Северного Кавказа, предупредил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
"На юге европейской России опасная погода в виде сильной жары. В Ростовской, Астраханской областях [температура составляет] 40-42 градуса, в Ставрополье - до 40 градусов. В Краснодарском крае 31 - 41 градус"
– Вильфанд
Он добавил, что на морском побережье жара немного скрадывается, у воды температура воздуха составит плюс 35-37.
Почти такой же температурный режим ожидается в СКФО - Северная Осетия, Карачаево-Черкесия, Кабардино-Балкария и Чечня прогреются до плюс 36-38. Также на Кавказе не исключены сильные дожди со шквалистым ветром, передает ТАСС.