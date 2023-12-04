150% - спрос на санатории Кавминвод и Кубани установил рекорд

В этом году спрос на санаторный отдых в России оказался в полтора раза выше предложения. Всем желающим не хватило мест.

Санатории Ставропольского, Краснодарского и Алтайского края в этом году столкнулись с небывалым спросом - он на 50% превысил возможности здравниц.

«Сейчас спрос на санатории превышает предложение на десятки процентов. Он рос последние пять лет, при этом новые объекты чрезвычайно редко вводились в строй. В итоге рынок взорвался»

– вице-президент АТОР, гендиректор туроператора «Дельфин» Сергей Ромашкин

Спрос на уровне 150% наблюдается в санаториях Кавминвод и Краснодарского края. На Алтае спрос на санаторный отдых составил 140%, уточнили в туроператоре «Алеан». В среднем загрузка российских здравниц составляет 95%, наиболее популярны санатории средней ценовой категории. В компании отметили, что сейчас санаторно-курортный отдых востребован в любое время года, прежде пик спроса приходился на летние месяцы.

Несмотря на то, что дефицит санаториев в стране наблюдается не первый год, инвесторы не спешат вкладываться в такие объекты - у них долгий срок окупаемости, в отличие от отелей, пишут «Известия».