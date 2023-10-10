Что скрывают и для чего используются тоннели под Иерусалимом?

Иерусалим - священный город для христиан, иудеев и мусульман. Под городом проходит множество тоннелей и каналов, некоторые из них предназначены для хранения и транспортировки воды, в то время как другие нужны для доступа к древним руинам, погребенным под старым городом Иерусалима.

В Иерусалиме находятся такие религиозные объекты, как Стена Плача, Храм Гроба Господня и мечети Храмовой горы. Под каменными улицами города также скрыты древние находки - результаты археологических раскопок прошлого. Весь этот регион полон исторических и архитектурных сокровищ. Всего в 30 км от Иерусалима находится Иерихон - один из древнейших в мире городов, а также наиболее низко расположенный.

Тоннель Езекии

Тоннель Езекии, который также называют Силоамским туннелем - это древний водный канал, прорытый под Городом Давида (старейшим населенным районом Иерусалима). Он расположен в арабском районе восточного Иерусалима. Свое название тоннель получил из-за гипотезы, что он был прорыт во времена Езекии Иудейского (он правил с конца VIII до начала VII века до н. э.). Некоторые ученые полагают, что это тот самый канал, который был построен, когда Иерусалим готовился к осаде ассирийцами, упомянутый в Четвертой книге Царств (Второй книге Царей в иудаизме).

Одно из важнейших условий выживания в любой осаде - это обеспечение запасов свежей питьевой воды. Во Второй книге Паралипоменон записано, что Езекия, прорубив тоннель, отвел воды источника Гихон прямо в город, при этом лишив источника воды ассирийцев. Тоннель идет от Гихона, расположенного в Кедронской долине, к Силоамскому пруду или купели, в настоящее время не сохранившейся. В Третьей Книге Царств указано, что у источника Гихон был помазан на царство третий еврейский царь Соломон, потомком которого был Езекия.

Все еще неясно, действительно ли тоннель относится именно к этим годам или нет. Раскопки 2011 года показали, что канал мог был построен еще до Езекии в период с конца IX до начала VIII века до н. э. В XIX веке на его стенах была обнаружена надпись, утверждающая, что тоннель был раскопан двумя группами каменоломов, которые начали работу с двух разных концов и встретились посередине. Сейчас камень с Силоамской надписью можно увидеть в стамбульском музее Древнего Востока. Тоннель Езекии можно посетить, он входит в национальный парк "Город Давида".

Тоннель Стены Плача

Еще один туннель в Иерусалиме - это тоннель Стены Плача, еще он называется Тоннель Западной Стены. В то время как открытая часть Западной Стены составляет около 60 метров, еще 485 метров Стены спрятаны под землей. Тоннель расположен под Мусульманским кварталом старого города.

В I в. до н. э. царь Ирод решил удвоить площадь Храмовой горы, для этого было построено четыре подпорные каменные стены, на которых воздвигли Храмовую гору. В 70 году н. э. римляне разрушили Второй храм, но площадь и стены уцелели. Туннель начали раскапывать в XIX веке с целью получить доступ к скрытой части Западной стены. Местами пришлось устанавливать опоры для поддержки улиц и зданий наверху. Тоннель Стены Плача туристам также можно посетить, проводятся экскурсии.

Подземные цистерны Иерусалима

Под старым городом Иерусалима есть несколько цистерн (древних водохранилищ), некоторые из них открыты для посещения. Одна из таких цистерн - это бассейн Струтион, расположенный под монастырем Сестер Сиона, который также был построен царем Иродом Великим. Кроме того, остается шанс обнаружить новые цистерны, например, в 2005 году прямо над детской площадки была раскопана цистерна возрастом около 1500 лет. Другая, еще более древняя цистерна возрастом около 3000 лет, была обнаружена в 2012 году возле Стены Плача, став первой цистерной такого типа, обнаруженной в Иерусалиме.