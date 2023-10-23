Россия увеличит поставки газа в Казахстан, Узбекистан и Кыргызстан

Власти России приняли решение заключить договор по поставкам газа на 15 лет с Казахстаном, Узбекистаном и Кыргызстаном. В ходе сотрудничества планируется увеличить объем поставляемого газа.

Россия намеревается подписать соглашение с Казахстаном, Узбекистаном и Кыргызстаном на 15 лет о наращивании объемов передачи российского газа. Такую информацию озвучил член совета директоров «Газпрома» Алексей Миллер в процессе своего выступления на международном газовом форуме, который состоялся северной столице РФ.

«Встречи, переговоры, которые уже состоялись или ещё состоятся на площадке нашего нынешнего форума, они направлены на то, чтобы в текущий период времени подписать меморандумы с целью, чтобы к середине 2024 года подвести юридически обязывающую договорную базу сотрудничества с Казахстаном, Узбекистаном и Кыргызстаном на 15 лет»

- Алексей Миллер

Председатель правления «Газпрома» подчеркнул, что Российская Федерация собирается расширять отрасли содействия с Казахстаном, Узбекистаном и Кыргызстаном. Кроме передачи газа РФ планирует задействовать газоперерабатывающую и нефтяную сферу. Также власти РФ предполагают создать новые пути как для отправки газа, так и для его транзитной передачи через вышеупомянутые страны.