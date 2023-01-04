Дирижеру Сергею Смбатяну вернули доброе имя

Армянские правоохранители по решению прокурора Генеральной прокуратуры страны прекратили уголовное дело в отношении художественного руководителя и главного дирижера Государственного симфонического оркестра Армении Сергея Смбатяна, он полностью оправдан.

Главная прокуратура Армении прекратила публичное уголовное преследование в отношении заслуженного артиста Армении, основателя, художественного руководителя и главного дирижера Государственного симфонического оркестра Армении, Детского оркестра ЮНИСЕФ и главного дирижера Мальтийского филармонического оркестра Сергея Смбатяна, говорится в сообщении его адвоката Ерванда Варосяна, поступившего в редакцию "Вестника Кавказа".

27 октября 2023 года по решению прокурора Генеральной прокуратуры РА маэстро Сергей Смбатян был полностью оправдан, а уголовное преследование против него прекращено на основании несовершения вменяемого ему деяния.

Напомним, ранее "Вестник Кавказа" писал о том, что 29 июля 2023 года правоохранители задержали Сергея Смбатяна и его отца, бывшего посла Армении в Израиле Армена Смбатяна, по подозрению в особо крупном мошенничестве.