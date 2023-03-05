Опубликовано: 19:58, 5 мар 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Грузинский премьер Ираклий Гарибашвили вылетел в ФРГ, чтобы открыть самую престижную туристическую выставку ITB Berlin 2023. В этом году Грузия является хозяйкой выставки, грузинский отдых будет находиться в центре внимания посетителей. О туризме в Грузии расскажут свыше 80 республиканских компаний.

Председатель правительства Грузии Ираклий Гарибашвили возглавил сегодня грузинскую делегацию, отправившуюся в ФРГ на открытие самой престижной туристической выставки ITB Berlin 2023.

Гарибашвили лично займется продвижением туристических услуг Грузии на выставке, поскольку Тбилиси в этом году является хозяйкой событий. В частности, грузинскому премьеру будет отдана честь открыть ITB Berlin 2023. Участников церемонии открытия ожидает концерт грузинской музыки.

Отдых в Грузии на ITB Berlin

На стенде Грузии площадью почти 1 тыс кВ м будут работать свыше 80 республиканских компаний туристической сферы. Они в том числе предложат посетителям попробовать грузинское вино и поучиться готовить традиционные блюда Грузии.

Центральной панельной дискуссией выставки станет "Приключения Грузии, возможности, предложения и вызовы". Делегация республики будет активно участвовать и в других дискуссиях, в том числе в круглом столе министров туризма и беседе о гендерном вопросе.

Презентации разных форм отдыха в Грузии устроят Национальная администрация туризма, замглавы Минэкономразвития Мариам Квривишвили, ассоциация горных видов, Департамент туризма и курортов Аджарии и грузинские туроператоры.

ITB Berlin вновь оффлайн

ITB Berlin впервые с 2019 года пройдет в оффлайн-формате и продлится три дня, до 9 марта. Только в церемонии открытия будет участвовать не менее 2,5 тыс представителей властей и туристических сфер 181 страны.