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Зачем произведения искусства отправляют на Луну

Зачем произведения искусства отправляют на Луну
Сегодня, когда космические корабли бороздят просторы Вселенной, деятели искусства все чаще используют способы заявить о себе за пределами Земли. В марте на Луне окажется работа проживающего в Дубае художника и филантропа Саши Джафри.

Ранее "Вестник Кавказа" писал, что Саудовская Аравия объявила о создании альянса предпринимателей, готовых вложиться в космический сектор, а разведка США все ищет НЛО.

Грампластинки в космосе

В 1977 году космические зонды ”Вояджер-1” и ”Вояджер-2” были запущены с мыса Канаверал во Флориде. Их миссия состояла в изучении солнечной системы и того, что находится за ее пределами. На борту каждого из космических кораблей была грампластинка с изображениями, звуками природы и музыкой, чтобы обеспечить представление о Земле для любой разумной формы жизни, с которой зонд потенциально может столкнуться. Это были первые изображения, отправленные в космос, сообщает CNN 

Любовь и эмпатия для гуманоидов…

Работа Джефри ”Возносимся вместе в свете Луны” будет отправлена в космос на ракете United Launch Alliance, оснащенной двигателями, разработанными в рамках программы Джеффа Безоса Blue Origin. Запуск планируется с Космического центра Кеннеди на мысе Канаверал во Флориде в первую неделю марта. Работа представляет собой гравюру, на которой изображены фигуры мужчины и женщины в окружении 88 сердец. ”В основе лежит прекрасный мотив сердца. Две фигуры сплетаются воедино, а вокруг них флора и фауна”, - объясняет задумку Джафри. Он хотел передать ”единение человечества через любовь и эмпатию”. Специальный золотой сплав разрабатывался более двух лет с тем, чтобы гравюра смогла выдержать экстремальные условия на поверхности Луны и сама работа не пострадала.

… и землян

Произведение рассчитано не только на внеземных любителей искусства. ”Когда гравюра опустится на Луну, в центре управления раздадутся короткие гудки”, - говорит Джафри. - По этому сигналу 88 NFT (уникальных токенов) поступят в продажу на Земле”.  Джафри планирует передать все вырученные от продажи средства на благотворительность. ”Я надеюсь заработать целую кучу денег для четырех основных направлений благотворительности нашего мира: здравоохранения, образования, устойчивости и равенства”, - уточнил художник. 

Гравюра была заказана Spacebit, британской компанией, которая разрабатывает космическую робототехнику и инструменты анализа данных. Произведение искусства отправится на Луну в рамках коммерческой миссии Spacebit и НАСА (CLPS). Расположенная в ОАЭ компания Selenian Network, специализирующаяся на блокчейн-технологиях, займется выпуском NFT. Лунный модуль разместит гравюру в кратере Озеро смерти, где она останется навечно.

Искусство на МКС 

Помимо работы Джафри в последние годы Землю покинули и другие произведения искусства. В 2017 году на МКС появилась работа израильского художника Эйяля Гевера: она была распечатана на 3D-принтере прямо на комической станции. Гевер собрал записи человеческого смеха и с помощью звуковых волн создал скульптуру.

 В апреле прошлого года художница Лиат Сегал и Ясмин Мероз, физик из Тель-Авивского университета, создали работу, которая может существовать только в космосе. ”Невозможный объект” представляет собой многоуровневую скульптуру из металлических труб золотистого цвета, из которых течет вода. На Земле вода бы вытекала, а в космосе она парит вокруг скульптуры.  Скульптура была представлена, когда МКС находилась в 400 км от Земли. Мероз и Сегал предупреждали, что вода может полностью окутать структуру, образов жидкую оболочку, но в действительности все получилось совершенно иначе: вода собралась в парящие сферы.  ”Мы ничего не знали о динамике воды в условиях микрогравитации, как вообще выглядит вода, - объяснила Сегал. - Мы привыкли мыть руки водой, наполнять ею сосуды. В данном случае вода ничем не удерживается. Только нашей конструкцией из трубок”.

Новый рынок для мира искусства

Пока художники проявляют креативность в космосе, Сегал надеется на инновации. ”Многие технологии появились благодаря космической гонке и необходимости приспособиться к новой физической реальности”, - говорит художница. - Искусство и культура тоже могут стать частью новой физической реальности. Мы будем создавать такое, о чем и помыслить не могли, что раньше было просто невозможно”.  Джафри тоже с энтузиазмом смотрит на новые возможности для творчества и верит, что частные космические миссии откроют новые горизонты для творцов. ”Мы все больше одержимы космосом, - говорит Джафри. - Это новый рынок для мира искусства”.

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