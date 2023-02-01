В Тбилиси готовятся к третьему этапу реформы такси

1 фев. 14:50

В ближайшие полтора месяца в Тбилиси развернут активную информационную кампанию, посвященную третьему этапу реформы такси.

Весной 2023 года в Тбилиси начнется третий этап реформы такси. Об этом сообщил мэр Тбилиси Каха Каладзе.

Градоначальник подчеркнул, что в ближайшие дни стартует активная информационная кампания о третьем этапе реформы, которая продлится полтора месяца, а уже с 1 апреля стартует сама реализация реформы.

В рамках очередного этапа реформы такси "А" (автомобили белого цвета) смогут останавливаться на автобусных линиях, чтобы забрать пассажиров. Также планируется обновить автопарк и запретить перевозить пассажиров на старых машинах.

Как сообщал "Вестник Кавказа", реформа такси в Грузии стартовала в 2018 году. В конце 2021 года грузинский парламент принял зaкoн, зaпрeщaющий курить в тaкси.