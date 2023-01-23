МИД России: сожжение Корана – акт политической распущенности

23 янв. 19:38

В МИД России призвали принять меры в отношении радикалов-исламофобов

Российское внешнеполитическое ведомство резко осудило сожжение Корана в Стокгольме, призвав принять меры в отношении радикалов - с таким заявлением выступил спецпредставитель МИД РФ по вопросам сотрудничества в области соблюдения права на свободу вероисповедания Геннадий Аскальдович.

"Осуждаем и отвергаем подобные преступные действия. Призываем принять меры в отношении радикалов", - говорится в сообщении на сайте российского министерства, передает РИА Новости.

В документе говорится, что мир стал свидетелем того, как политическая распущенность и вседозволенность под благовидным предлогом о "свободе слова" выливается в разжигание межрелигиозной розни, в данном случае – в оскорбление чувств верующих мусульман.

Напомним, как ранее сообщал "Вестник Кавказа", Турция после исламофобской акции в Стокгольме может использовать право вето на членство Швеции в НАТО, сообщил министр национальной обороны страны Хулуси Акар.