МИД России включил в стоп-лист главу МИД Великобритании

14 янв. 14:13

Россия расширила стоп-лист, включив в него министра иностранных дел Великобритании Джеймса Клеверли и начальника британского Генштаба Патрика Сандера.

"В связи с продолжением правительством Великобритании антироссийского курса в январе сего года было принято решение дополнительно включить в российский "стоп-лист" ряд членов кабинета министров, представителей силовых ведомств и журналистского корпуса Соединенного Королевства", - сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, ее комментарий, размещен на сайте ведомства.

В стоп-лист вошли глава МИД Великобритании Джеймс Клеверли, начальник генерального штаба Патрик Сандерс, представители руководства Стратегического командования британских вооруженных сил и Национального центра кибербезопасности, министр по делам социально-экономического развития регионов, жилищного обеспечения, общин и местного самоуправления Майкл Гоув и канцлер герцогства Ланкастерского Оливер Дауден.

"Не видим целесообразности публиковать полный список новых фигурантов нашего решения, тем более что сами власти в Лондоне понимают, о ком идет речь", - отметила Захарова.

Она добавила, что если официальные инстанции Великобритании проявят интерес, МИД России будет готов проинформировать британские власти и общественность "о тех, кто потворствует враждебному курсу, нацеленному на демонизацию нашей страны, и попыткам ее международной изоляции, разрушает фундамент двусторонних отношений".