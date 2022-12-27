Рабочего завалило камнями в Кисловодске 

27 дек. 19:29

Подсобный рабочий пострадал при строительстве санатория в Кисловодске, информирует пресс-служба управления Следкома по Ставрополью. По факту ведется расследование уголовного дела.

Сообщается, что 36-летний мастер строительного участка не заметил, что край откоса траншеи одного из корпусов здравницы может обрушиться и не предупредил подчиненных об опасности. В момент, когда рабочий убирал строительный мусор и готовил стену к производству наружной гидроизоляции, попадали фрагменты камней. Мужчина получил тяжёлые травмы.

В отношении мастера завели уголовное дело по статье 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при строительных работах, повлёкшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью).

По факту ведется следствие.