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Рабочего завалило камнями в Кисловодске 

Рабочего завалило камнями в Кисловодске 

Подсобный рабочий пострадал при строительстве санатория в Кисловодске, информирует пресс-служба управления Следкома по Ставрополью. По факту ведется расследование уголовного дела. 
Сообщается, что  36-летний мастер строительного участка не заметил, что край откоса траншеи одного из корпусов здравницы может обрушиться и не предупредил подчиненных об опасности. В момент, когда  рабочий убирал строительный мусор и готовил стену к производству наружной гидроизоляции, попадали фрагменты камней. Мужчина получил тяжёлые травмы.  
В отношении мастера завели уголовное дело по статье 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при строительных работах, повлёкшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью). 
По факту ведется следствие.

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