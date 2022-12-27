Москва встала в десятибалльных пробках

27 дек. 19:27

Снегопад, начавшийся в столичном регионе, практически заблокировал движение транспорта в Москве - пробки в городе вечером достигли 10 баллов, следует из данных сервиса "Яндекс.Карты".

Наибольшие трудности наблюдаются в центре – в пробках встало Садовое кольцо и на внешней, и на внутренней стороне, наибольшие затруднения на севере и северо-востоке.

Серьезные затруднения наблюдаются на Москворецкой, Кремлевской и Котельнической От Яузского до Страстного бульвара, а также на улицах Неглинной, Большой Дмитровке, Большой Лубянке стоит и Бульварное кольцо, - передает РИА Новости.

Значительные затруднения наблюдаются и на Третьем транспортном кольце в обоих направлениях, трудности есть и на МКАД.