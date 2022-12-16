Казахстан отмечает День независимости

16 дек. 10:00

В Казахстане 16 декабря отмечается День Независимости, именно 16 декабря 1991 года, Верховный Совет принял закон о независимости и государственном суверенитете Казахстана.

В республике за годы независимости был учрежден двухпалатный парламент, создана судебная система, появились вооруженные силы, республиканская гвардия, пограничные войска и военно-морские силы. Накопление золотого запаса началось в январе 1992 года, в июне того же года Казахстан утвердил государственный флаг и герб республики.

В ноябре 1993 года в Казахстане вошла в обращение национальная валюта – тенге. Столицей Казахстана с 1994 года является Астана, до того - Алматы.

С 2022 года День Независимости в Казахстане не национальный, а государственный праздник, поэтому отмечается он только один день.

Сегодня президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поздравил население с Днем независимости. "Независимость – это высочайшее достояние, мы все обязаны беречь ее как зеницу ока. Защита суверенитета и территориальной целостности страны – наш священный долг", - говорится в поздравлении Токаева.

Он отметил, что 2022 год стал переломным для государства. "Мы столкнулись с беспрецедентными внутренними и внешними вызовами, но благодаря единству и сплоченности уверенно преодолеваем все испытания. Запустив масштабные политические и экономические реформы, мы вступили в новый этап модернизации страны. Успех этих начинаний зависит от каждого из нас", - сообщил президент Казахстана.

Токаев пожелал соотечественникам крепкого здоровья и благополучия, а Казахстану - процветания.