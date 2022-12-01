Законопроект о присоединении к НАТО представят на рассмотрение парламента Финляндии в декабре

1 дек. 22:48

В этом месяце на рассмотрение парламента Финляндии может быть представлен законопроект о присоединении республики к НАТО. Об этом сообщил министр обороны Финляндии Антти Кайкконен.

"Я предполагаю, что проект поступит в парламент уже в начале декабря. Мы работаем над тем, чтобы внести его на рассмотрение уже на следующей неделе, однако конкретный график уточним позднее", - цитирует его ТАСС со ссылкой на телеканал Yle.

Глава оборонного ведомства добавил, что законопроект о членстве Финляндии в НАТО находится на стадии доработки и почти готов.

Напомним, Финляндия и Швеция 18 мая передали генсеку НАТО заявки на вступление в альянс. Сперва Турция заблокировала начало процесса рассмотрения этих заявок, но 29 июня Турция, Швеция и Финляндия подписали меморандум в области безопасности, который учитывает все озабоченности Анкары. На данный момент положительное решение о приеме северных стран в НАТО приняли 28 стран из 30, исключение пока составляют Турция и Венгрия.