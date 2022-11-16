Россия временно утратила членство в Международном паралимпийском комитете

16 ноя. 22:31

Международный паралимпийский комитет (IPC) на время прекратил членство Паралимпийского комитета РФ (ПКР) в организации, такое сообщение опубликовано на странице IPC в социальной сети.

Соответствующее решение было принято сегодня в Берлине на внеочередной генассамблее IPC в связи с неспособностью ПКР выполнять свои обязательства согласно уставу IPC. Глава ПКР Павел Рожков участвовал в заседании в режиме видео-конференц-связи.

За немедленную приостановку членства ПКР проголосовали 64 члена IPC, против оказались 39 национальных комитетов, еще 16 воздержались.

"В связи с приостановкой членства в организации ПКР теряет все права членства в IPC с учетом своего права на апелляцию. Только генеральная ассамблея IPC может отменить эту приостановку. Следующая генассамблея, вероятно, состоится в четвертом квартале 2023 года", - говорится в заявлении Международного паралимпийского комитета.