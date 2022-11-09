Казахстанский паспорт стал цифровым

9 ноя. 14:08

Казахстанский паспорт появится в разделе "Цифровые документы" в приложении eGov Mobile, сообщил министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Казахстана Багдат Мусин.

По его словам, в настоящее время цифровые документы - один из популярных сервисов в приложении eGov Mobile. «Сегодня очень удобно пользоваться цифровым документом у себя в смартфоне при отсутствии оригинала документа. После введения и положительного опыта использования цифрового удостоверения мы решили перевести в «цифру» еще и паспорт», - отметил он.

Далее министр добавил, что пока цифровым паспортом можно воспользоваться только на территории Казахстана для идентификации личности по аналогии с удостоверением личности.