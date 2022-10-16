Таганрогский трамвай станет главным героем киносериала

16 окт. 15:59

В честь 90-летия таганрогского трамвая кинематографисты снимут о нем исторический сериал, сообщает проект "Таганрогский трамвай".

Сериал расскажет о первых маршрутах, восстановлении после войны и других фактах о трамвае в Таганроге. Жителей города попросили о помощи: поделиться фотографиями из семейного архива, на которых изображен таганрогский трамвай. Воспоминаниям посвятят отдельную серию, - передает "АиФ-Ростов".

Всего планируется девять серий - по одной на каждое десятилетие.

Напомним, трамвайная система на родине Чехова заработала в ноябре 1932 года, а 27 сентября в честь юбилея таганрогский трамвай (модель 71-628М) изобразили на почтовой марке.