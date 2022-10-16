Узбекский спортсмен стал лучшим дзюдоистом мира

16 окт. 14:56

После завершения ЧМ по дзюдо, который проходил в Ташкенте, Международная федерация дзюдо опубликовала обновленный рейтинг лучших дзюдоистов планеты, первое место в котором занял узбекистанский спортсмен Давлат Бобонов, - сообщает пресс-служба Национального олимпийского комитета (НОК).

Так, победитель первенства планеты в весовой категории до 100 кг Бобонов занял первое место в рейтинге с большим отрывом, - передает Sputnik Узбекистан

Другой узбекистанец, Музаффарбек Турабоев, выступающий в этой весовой категории, поднялся на 18 позиций и занимает девятое место.