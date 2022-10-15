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Китай поможет Узбекистану наладить производство электробусов

Китай поможет Узбекистану наладить производство электробусов

Китайская компания Yutong будет привлечена Узбекистаном для организации производства электробусов в Самарканде.

Решение принято по итогам переговоров представителей Мининвествнешторга Узбекистана с делегацией Yutong во главе с директором компании по внешним рынкам Пэн Ху.

Были обсуждены перспективы открытия линии сборки электрических автобусов в Самарканде для налаживания взаимовыгодного сотрудничества в области развития системы общественного транспорта и туризма в регионе.

В настоящее время в Ташкенте эксплуатируются 20 электробусов Yutong, они вышли на маршруты в начале этого года.

Электробус Yutong имеет три двери, оснащен автономным отоплением, кондиционером, пятью видеокамерами и USB-зарядками. Электробус вмещает 70 пассажиров. На одной зарядке он может проехать до 300 км. Стоимость одного такого электробуса - $300 тыс.

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