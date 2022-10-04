Спецкласс по неонатологии поможет снизить детскую смертность в Дагестане

4 окт. 9:44

На базе Республиканского перинатального центра в Махачкале заработал симуляционный класс по неонатологии, - сообщила заместитель министра здравоохранения Дагестана Раиса Шахсинова.

"С участием федеральных специалистов на базе Республиканского перинатального центра в Махачкале открыли симуляционный класс по неонатологии. Он предназначен в первую очередь для снижения материнской и младенческой смертности", - цитирует заместителя министра ТАСС.

Теперь врачи Республиканского перинатального центра на регулярной основе будут обучать специалистов из муниципалитетов республики, также здесь планируется ежедневный мониторинг за беременными и новорожденными из группы высокого риска кураторами из перинатальных центров, еженедельные ВКС с участием руководства Минздрава региона и всех главных специалистов и главных врачей с решением тактики маршрутизации в онлайн-режиме, - добавила Шахсинова.

Напомним, по данным Росстата, Дагестан - один из регионов РФ с высоким уровнем младенческой смертности. Так, за январь-июль этого года в республике умерло 184 ребенка в возрасте до 1 года.