Спецкласс по неонатологии поможет снизить детскую смертность в Дагестане

На базе Республиканского перинатального центра в Махачкале заработал симуляционный класс по неонатологии, - сообщила заместитель министра здравоохранения Дагестана Раиса Шахсинова.
"С участием федеральных специалистов на базе Республиканского перинатального центра в Махачкале открыли симуляционный класс по неонатологии. Он предназначен в первую очередь для снижения материнской и младенческой смертности", - цитирует заместителя министра ТАСС.
Теперь врачи Республиканского перинатального центра на регулярной основе будут обучать специалистов из муниципалитетов республики, также здесь планируется ежедневный мониторинг за беременными и новорожденными из группы высокого риска кураторами из перинатальных центров, еженедельные ВКС с участием руководства Минздрава региона и всех главных специалистов и главных врачей с решением тактики маршрутизации в онлайн-режиме, - добавила Шахсинова.
Напомним, по данным Росстата, Дагестан - один из регионов РФ с высоким уровнем младенческой смертности. Так, за январь-июль этого года в республике умерло 184 ребенка в возрасте до 1 года.