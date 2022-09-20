Салливан: прорыва по теме СВПД на Генассамблее ООН не будет

20 сен. 23:22

США не ждут значительного движения вперед по теме ядерного соглашения с Ираном во время Генассамблеи ООН, сообщил советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан.

"Я не ожидаю прорыва в Нью-Йорке, потому что это не основная площадка для продвижения вперед по теме СВПД", - заявил он на брифинге в Белом доме.

При этом, отметил Салливан, на полях Генассамблеи ООН будут возможности для коммуникации по этой теме, в особенности со странами Европы.

На прошлой неделе в США заявили, что переговоры по восстановлению СВПД зашли в тупик из-за позиции Тегерана по предложениям Вашингтона.