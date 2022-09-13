Миссия ОДКБ посетит Армению

13 сен. 23:55

Организация договора о коллективной безопасности (ОДКБ) направит в Армению миссию во главе с генсеком Станиславом Засем. Об этом заявил пресс-секретарь ОДКБ Владимир Зайнетдинов.

В состав миссии также войдут начальник Объединенного штаба ОДКБ генерал-полковник Анатолий Сидоров и представители стран-членов организации, передает "Интерфакс".

Цель поездки – оценить обстановку на границе Азербайджана и Армении. Кроме того, миссия подготовит доклад главам государств и выработает предложения по деэскалации напряженности.

Помимо этого, в ходе сегодняшней сессии совет коллективной безопасности ОДКБ согласовал создание рабочей группы для постоянного мониторинга ситуации в зоне своей ответственности.