Армения провоцирует Азербайджан на повтор операции "Возмездие"?

8 авг. 9:29

Как сообщили сегодня в Минобороны Азербайджана, незаконные вооруженные формирования Армении, которые до сих пор остаются в зоне временного размещения российских миротворцев в Карабахском экономическом районе, обстреляли в минувшие сутки азербайджанские войска. В ведомстве уточнили, что речь идет о четырех обстрелах с применением снайперских вооружений.

"4 случая связаны с периодическими обстрелами членами незаконных армянских вооруженных формирований на территории Азербайджана, где временно размещены российские миротворцы, из снайперских винтовок и разнокалиберного стрелкового оружия позиций азербайджанской армии, дислоцированных в направлениях Кельбаджарского, Геранбойского и Физулинского районов", - сказано в пресс-релизе МО АР.

Кроме того, еще шесть раз были подвергнуты обстрелам азербайджанские приграничные позиции с территории Армении. Огонь велся с огневых точек в Сюникской области РА по позициям в Кельбаджарском и Лачинском районах Азербайджана.

В Минобороны Азербайджана отметили, что в результате обстрелов потерь с азербайджанской стороны не было ни в личном составе, ни в технике, и огонь был подавлен. Ответственность за нарушение положений Трехстороннего заявления от 9-10 ноября 2020 года лежит на военно-политическом руководстве Армении.