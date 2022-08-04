Турция может принять участие в строительстве авиапромышленного парка в Казахстане

4 авг. 17:44

Глава Мининдустрии и инфраструктурного развития Казахстана Каирбек Ускенбаев встретился с председателями ведущих турецких компаний Turkish Aerospace, ASFAT и YDA, а также казахстанско-турецкого совместного предприятия KTM Invest, сообщает пресс-служба ведомства.

"Министр пригласил Turkish Aerospace принять активное участие в создании авиационно-промышленного парка в городе Нур-Султане, где якорным предприятием станет "Казахстанская авиационная индустрия". На базе авиационного кластера планируется наладить производство, испытания, ремонт и сервисное обслуживание летательных аппаратов и комплектующих изделий. В числе участников компании Boeing и Airbus", - сказано в сообщении.

Кроме того, стороны затронули вопросы развития промышленной кооперации и военно-технического сотрудничества, приобретения и сборки беспилотников ANKA, возведения объектов военного городка в Карагандинской области и новой судоверфи на Каспии.

Казахстанская сторона добавила, что окажет всестороннюю поддержку инвесторам из Турции.