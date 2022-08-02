Глава МИД Турции прилетел в Ташкент

2 авг. 7:28

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу прибыл с визитом в Ташкент. Об этом он сам сообщил в своих социальных сетях.

Цель поездки - участие в первом трехстороннем заседании министров торговли и транспорта Турции, Узбекистана и Азербайджана.

Вместе с главой турецкого внешнеполитического ведомства в столицу Узбекистана также прилетели министр торговли Турции Мехмет Муш и министр транспорта и инфраструктуры Адиль Караисмаилоглу, передает агентство Anadolu.

Напомним, 2 августа в Ташкенте состоится первое заседание диалогового формата "Узбекистан - Азербайджан - Турция". В нем примут участие главы министерств иностранных дел, торговли и транспорта трех стран. Как ожидается, на встрече будут обсуждаться вопросы межрегионального сотрудничества, проекты в сфере инвестиций, инноваций, транспорта и коммуникаций. По итогам заседания планируется принять Ташкентскую декларацию.