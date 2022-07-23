Население Таджикистана достигло 10 млн человек

23 июл. 14:58

Население Таджикистана увеличилось до 10 млн человек. Об этом сообщили в таджикском государственном информационном агентстве "Ховар".

10-миллионным жителем страны стал мальчик, родившийся 23 июля в Душанбе.

В Минздраве Таджикистана рассказали, что родителями малыша являются жители одного из столичных районов. Его отец - рабочий-мигрант, а мать - домохозяйка. Мальчика назвали именем Фирдавс.

От имени президента Таджикистана Эмомали Рахмона и мэра Душанбе Рустама Эмомали им передали ключи от трехкомнатной квартиры, передает ТАСС.