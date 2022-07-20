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Российские ученые разработали принципиально новое обезболивающее

Российские ученые разработали принципиально новое обезболивающее

Российские ученые нашли молекулы, которые могут стать основой новых обезболивающих лекарств, не вызывающих привыкания, - сообщили в министерстве науки и высшего образования РФ.

Такого результата добились специалисты подведомственных Минобрнауки и расположенных в Санкт-Петербурге Института физиологии имени Павлова РАН и Физико-технического института имени Иоффе РАН.

"Сейчас в арсенале практической медицины отсутствуют безопасные и эффективные анальгетики, хотя спрос на них огромен: сотни миллионов людей во всем мире страдают от хронической боли", - рассказал доктор биологических наук, заведующий лабораторией физиологии возбудимых мембран Института физиологии Борис Крылов, передает РИА Новости.

Назначение препаратов из группы опиатов пациентам с острой болью, онкологической болью и с хроническим болевым синдромом приводит к необратимым негативным побочным эффектам и к "опиоидному кризису", однако изучение молекулярных механизмов возникновения и модуляции болевых сигналов позволило ученым сделать первые шаги для решения этой проблемы, отметил Крылов.

Исследователям удалось установить геометрию молекулы, обеспечивающую ее физиологическое действие, и даже незначительное отклонение от которой приводит к потере лекарственной активности. Структура новых анальгетических пептидных субстанций, состоящих из исключительно коротких пептидов, может быть абсолютно безопасной для здоровья, - утверждают ученые.

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